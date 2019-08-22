В Саратове ожидается гроза
МЧС предупредило об усилении ветра
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В пятницу, 23 августа, в Саратове ожидается дождь с грозой и сильным ветром.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, скорость северо-восточного ветра при порывах достигнет 12-17 м/с.
Днем столбик термометра поднимется до 31 градуса, а на юге области — до 34 градусов.
МЧС просит граждан позаботиться о безопасности: закрыть окна и двери, не приближаться к деревьям, рекламным баннерам и опасным конструкциям, не перегружать линии электропередач и т. д.
Напомним, сильный ливень пронесся над Саратовом вечером 20 августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU