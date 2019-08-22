В Саратовской области выявили некачественный раствор для инъекций
Препарат предназначался для животных
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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило возможно опасное лекарство для животных.
- Речь идет о препарате «Окситетрациклина гидрохлорид для инъекций» (серия 350818, срок годности до 08.2021) производства ООО НПП «Агрофарм», Воронеж. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «потеря в массе при высушивании», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.
Лекарство убрали с полок.
ИСТОЧНИК KP.RU