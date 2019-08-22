В Саратовской области выявили некачественный раствор для инъекций

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-22T15:20:49+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило возможно опасное лекарство для животных.

- Речь идет о препарате «Окситетрациклина гидрохлорид для инъекций» (серия 350818, срок годности до 08.2021) производства ООО НПП «Агрофарм», Воронеж. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «потеря в массе при высушивании», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Лекарство убрали с полок.

ИСТОЧНИК KP.RU