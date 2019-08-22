Саратовские гребцы стали победителями первенства России

СЕГОДНЯ 14:20 2019-08-22T14:41:49+03:00

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В Москве проходит первенство России по гребному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, саратовская команда одержала несколько побед в первый день.

Золото в двойке распашной без рулевого завоевали Диана Алиева и Наталья Кушка, серебряными призерами в четверке распашной без рулевого стали Максим Кучеренко, Илья Правдин, Никита Нестеров и Артем Осипов.

Бронзу получила Виолетта Зинина в одиночке и Полина Трунина с Валерией Доцевой в двойке парной. Пятое место в двойке без рулевого заняли Владимир Бочаров и Сергей Ильин.

ИСТОЧНИК KP.RU