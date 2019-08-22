Житель Энгельса будет 300 часов отрабатывать пьяную езду без прав

СЕГОДНЯ 14:18 2019-08-22T14:29:21+03:00

Мужчина не смог прожить без правонарушения даже год

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Суд признал 36-летнего жителя Энгельса виновным в повторной пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 16 сентября 2016 мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на полтора года, однако 15 апреля он сел за руль ВАЗ-21074 пьяным. Его поймали в районе дома №76 микрорайона «Энгельс-1».

Гражданин отказался от освидетельствования, а 25 апреля его задержали за то же самое.

Мужчину отправили на 300 часов обязательных работ и лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU