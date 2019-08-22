В саратовском «НИТИ-Тесар» выявили нарушения требований пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-22T14:27:54+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения соблюдения законодательства противопожарной безопасности.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в ОАО «НИТИ-Тесар» на Шелковичной, 186, пожарный гидрант ПГ-4 неисправен и имеет короткую штангу.

В адрес руководителя юридического лица внесли представление, после чего оборудование починили, а виновника привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU