В саратовском «НИТИ-Тесар» выявили нарушения требований пожарной безопасности
Проблемы вызвал гидрант
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Прокуратура Фрунзенского района выявила нарушения соблюдения законодательства противопожарной безопасности.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, в ОАО «НИТИ-Тесар» на Шелковичной, 186, пожарный гидрант ПГ-4 неисправен и имеет короткую штангу.
В адрес руководителя юридического лица внесли представление, после чего оборудование починили, а виновника привлекли к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU