2019-08-22T14:23:50+03:00
Происшествия

Под Саратовом мастер пошел под суд из-за проломленной головы работника

Монтер сорвался, когда снимал гирлянду с фасада здания
Дарья Вострикова
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Перед судом предстанет мастер коммерческой организации из Базарного Карабулака.

Как рассказали «КП-Саратов» в СК Саратовской области, его обвиняют в нарушении требований охраны труда, из-за чего один из работников получил тяжелые травмы.

По версии следствия, мужчина поручил электромонтеру снимать гирлянду со здания фирмы. Место работы для него никто не подготовил, соответствующий инструктаж не провел. В итоге 14 декабря гражданин полез выполнять указание на высоте около 2,5 метра от земли. В это время на него с крыши посыпались снег и наледь, которые сбили мужчину с лестницы.

В результате ЧП работник получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа и ушибом головного мозга тяжелой степени, а также закрытую травму грудной клетки с ушибом легких и другие повреждения. Его здоровью причинен тяжкий вред.

Еще до окончания следствия мастер признал свою вину, возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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