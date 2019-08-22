Под Саратовом мастер пошел под суд из-за проломленной головы работника
Перед судом предстанет мастер коммерческой организации из Базарного Карабулака.
Как рассказали «КП-Саратов» в СК Саратовской области, его обвиняют в нарушении требований охраны труда, из-за чего один из работников получил тяжелые травмы.
По версии следствия, мужчина поручил электромонтеру снимать гирлянду со здания фирмы. Место работы для него никто не подготовил, соответствующий инструктаж не провел. В итоге 14 декабря гражданин полез выполнять указание на высоте около 2,5 метра от земли. В это время на него с крыши посыпались снег и наледь, которые сбили мужчину с лестницы.
В результате ЧП работник получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа и ушибом головного мозга тяжелой степени, а также закрытую травму грудной клетки с ушибом легких и другие повреждения. Его здоровью причинен тяжкий вред.
Еще до окончания следствия мастер признал свою вину, возместил потерпевшему моральный и материальный ущерб.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU