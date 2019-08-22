Балаковская «Турбина» одержала победу над лидерами чемпионата России по спидвею

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-22T14:19:33+03:00

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В последней гонке чемпионата России по спидвею «Турбина» победила «Мега-Ладу» из Тольятти.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, эта команда занимает первое место в турнирной таблице. Соревнование проходили на домашней арене балаковского клуба.

Гонка завершилась со счетом 51:41.

Однако в шести гонках наш клуб набрал только шесть очков и занял третье место в турнирной таблице. Их ожидает встреча с СТК «Башкирия».

ИСТОЧНИК KP.RU