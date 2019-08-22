В Хвалынске пройдет кубок Поволжья по мини-футболу памяти Константина Еременко

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-22T14:18:21+03:00

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С 22 по 24 августа в Хвалынске пройдут соревнования открытого Кубка по мини-футболу среди ветеранов и детско-юношеских команд памяти Константина Викторовича Ерёменко — мастера мини-футбола ХХ века, президента МФК «Динамо» в 2002-2010 годах.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, турнир проводится среди команд воспитанников детских домов, школ-интернатов и школьников в возрасте 12-13 лет и среди ветеранов не старше 35 лет уже в 22-й раз.

Константин Еременко является лучшим бомбардиром в истории сборной России по мини-футболу, еще в первом в истории матче сборной СССР по мини-футболу, забив гол в ворота сборной Венгрии. На чемпионате мира 1992 года он забил 15 из 20 мячей россиян и едва не стал лучшим бомбардиром турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU