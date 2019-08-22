Жилой дом в Вольске могут признать аварийным
Администрацию района обязали решить вопрос с межведомственной комиссией
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Прокуратура Саратовской области выявила нарушение жилищных прав жительницы Вольска.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в жилом доме №134 на Октябрьской нарушены строительные и санитарно-технические требования.
Глава района получил представление о признании здания аварийным, однако этого так и не произошло. Тогда администрацию Вольского района обязали обратиться в межведомственную комиссию для решения вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU