Жилой дом в Вольске могут признать аварийным

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-22T14:16:42+03:00

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Прокуратура Саратовской области выявила нарушение жилищных прав жительницы Вольска.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в жилом доме №134 на Октябрьской нарушены строительные и санитарно-технические требования.

Глава района получил представление о признании здания аварийным, однако этого так и не произошло. Тогда администрацию Вольского района обязали обратиться в межведомственную комиссию для решения вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU