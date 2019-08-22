2019-08-22T14:15:02+03:00
Общество

В мэрии Саратова задумались о самостоятельном строительстве домов для переселения из аварийного жилья

Городу не хватает средств на оплату допметров при переселении
Дарья Вострикова
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Замглавы администрации по строительству Ирина Солошенко сообщила 22 августа на совещании в гордуме, что в этом году предполагается расселить 402 квартиры в 24 многоэтажных домах, в которых проживают 843 человека.

Однако сейчас на оплату дополнительных метров в бюджете есть только 2,8 млн рублей из необходимых 114 млн. По федеральной программе оплачивается 30 тыс. рублей за 1 кв. м расселяемой квартиры. Жилье в новостройках обычно больше по площади, эту разницу оплачивает городской бюджет.

Проблема связана с большим количеством расселяемых коммуналок и общежитий, при этом объем дополнительных квадратных метров, за который нужно платить городу, очень значительный.

По словам чиновницы, в планах есть самостоятельная постройка домов мэрией, чтобы потом быстрее переселять людей и «не тормозиться с допметрами». Пока же недостающие средства будут искать через кредитные аукционы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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