Прокуратура Балакова закрыла сайт по продаже поддельных дипломов
Любой человек мог спокойно получить эту информацию
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Прокуратура Балакова выявила нарушения исполнения законодательства об информации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, сайт содержал сведения о продаже дипломов колледжей и вузов.
Об этом мог узнать любой желающий, регистрация не требовалась. Такие возможности могут побудить граждан к незаконным действиям, поэтому прокурор направил в суд иск об ограничении доступа абонентов к указанному ресурсу. Требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU