Прокуратура Балакова закрыла сайт по продаже поддельных дипломов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-22T14:13:19+03:00

Любой человек мог спокойно получить эту информацию

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Прокуратура Балакова выявила нарушения исполнения законодательства об информации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, сайт содержал сведения о продаже дипломов колледжей и вузов.

Об этом мог узнать любой желающий, регистрация не требовалась. Такие возможности могут побудить граждан к незаконным действиям, поэтому прокурор направил в суд иск об ограничении доступа абонентов к указанному ресурсу. Требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU