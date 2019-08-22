Николай Панков встретился с таможенниками там, где начинается Россия

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-22T13:06:49+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков во время рабочей поездки в Озинский район встретился с таможенниками, несущими службу на границе с Казахстаном. Вместе с ними и с начальником Саратовской таможни Сергеем Овсянниковым он обсудил, как работает мобильная группа таможенной службы.

Решение организовать мобильные группы в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам границы, было принято Федеральной таможенной службой России в прошлом году. Они проводят проверку транспортных средств.

Николай Панков осмотрел мобильный комплекс на базе автомобиля «КамАЗ», отметив его хорошую оснащенность необходимой техникой, включая радиостанции и системы наблюдения. А также то, что созданы хорошие бытовые условия для тех, кто несет службу. В Озинском районе действуют два таких комплекса, второй – на базе автомобиля «Форд Транзит».

Задача таких мобильных групп – предотвратить ввоз на территорию страны контрафактных товаров и санкционной продукции. Кроме того, как рассказали Николаю Панкову таможенники, особое значение приобретает борьба с ввозом на территорию товаров, способных нанести вред здоровью граждан. В этом году мобильная группа выдворила за пределы страны порядка ста нарушителей, предотвращен ущерб правообладателям около 230 млн рублей.

Николай Панков поблагодарил озинских таможенников за ответственное отношение к службе, условия которой не всегда бывают простыми.

- Отсюда, с Озинского района, начинается Россия. Хорошо, что такие ребята защищают интересы нашей страны. Район обширный, степной, и контролировать территорию непросто. И важно, что Вячеслав Володин помог добиться передачи на федеральный уровень дороги «Саратов-Озинки» и ее ремонта. Федеральная трасса — это совсем другое финансирование и обслуживание, и совсем другие условия для вашей работы, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU