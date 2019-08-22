В Саратове росгвардейцы опознали в прохожем преступника из Пензы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-22T12:39:40+03:00

Его отправили к инициаторам розыска

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В Саратове росгвардейцы вчера вечером, 21 августа, задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

- Патруль заметил на перекрестке улиц 2-я Садовая и Астраханская прохожего, смахивающего внешне на подозреваемого, которого ищут полицейские из Пензы, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Правоохранители решили проверить свои догадки. Действительно, мужчина находился в розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Задержанного передали полицейским Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU