В Саратове росгвардейцы опознали в прохожем преступника из Пензы
Его отправили к инициаторам розыска
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В Саратове росгвардейцы вчера вечером, 21 августа, задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.
- Патруль заметил на перекрестке улиц 2-я Садовая и Астраханская прохожего, смахивающего внешне на подозреваемого, которого ищут полицейские из Пензы, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.
Правоохранители решили проверить свои догадки. Действительно, мужчина находился в розыске по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Задержанного передали полицейским Пензы.
ИСТОЧНИК KP.RU