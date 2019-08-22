Девочка-подросток на мотоцикле погибла в ДТП под Балаковом
Водитель разогнался и вылетел с дороги
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В Балаковском районе вчера, 21 августа, 20-летний мотоциклист попал в аварию, в которой погибла его пассажирка.
- ДТП случилось в 23:00 у подъезда к селу Малая Быковка. Парень за рулем «Иж Планета-3» разогнался, не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
Пассажирка двухколесного транспорта — 14-летняя девочка — скончалась до приезда «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU