Девочка-подросток на мотоцикле погибла в ДТП под Балаковом

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-22T12:33:48+03:00

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В Балаковском районе вчера, 21 августа, 20-летний мотоциклист попал в аварию, в которой погибла его пассажирка.

- ДТП случилось в 23:00 у подъезда к селу Малая Быковка. Парень за рулем «Иж Планета-3» разогнался, не справился с управлением, вылетел с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Пассажирка двухколесного транспорта — 14-летняя девочка — скончалась до приезда «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU