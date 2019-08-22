В Энгельсе на 4,5 года осудили 43-летнюю закладчицу смеси героина

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-22T12:23:39+03:00

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В Энгельсе осудили 43-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков, совершенный с использованием интернета группой лиц в крупном размере.

- Женщина ночью 30 ноября вместе с 36-летней приятельницей разложила почти 24 грамма смеси героина с другими веществами по семи закладкам в поселке Новоселово, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Наркоманы не нашли эти пакетики, так как сразу после раскладки их в тайники гражданок поймали полицейские и изъяли свертки.

Суд приговорил 43-летнюю женщину к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU