В Энгельсе на 4,5 года осудили 43-летнюю закладчицу смеси героина
Женщина вместе с подругой промышляли в поселке Новоселово
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В Энгельсе осудили 43-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в покушении на сбыт наркотиков, совершенный с использованием интернета группой лиц в крупном размере.
- Женщина ночью 30 ноября вместе с 36-летней приятельницей разложила почти 24 грамма смеси героина с другими веществами по семи закладкам в поселке Новоселово, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Наркоманы не нашли эти пакетики, так как сразу после раскладки их в тайники гражданок поймали полицейские и изъяли свертки.
Суд приговорил 43-летнюю женщину к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU