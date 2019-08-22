Предприниматель отсудил у администрации Саратова 19 млн рублей за нежилые помещения

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-22T12:11:20+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Саратова Мануков А. Ю. обратился в Арбитражный суд области с иском к администрации города.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, он потребовал взыскать с мэрии выкупную цену нежилых помещений на Ново-Астраханском шоссе, 57.

Их площадь составила в общей сложности 578,9 кв. м. Выкупная цена — почти 30,7 млн рублей.

Дом был признан аварийным в апреле 1998 года, земельный участок под ним изъят из гражданского оборота.

Несмотря на то, что ответчик по делу заявил об отсутствии оснований для выкупа нежилого помещения, суд удовлетворил иск. В пользу Манукова была взыскана сумма более 19,1 млн рублей в счет выкупной цены. Кроме того, администрация должна оплатить расходы на экспертизу — 15 тыс. рублей и госпошлину — 110 тыс. рублей. Во взыскании остальной суммы предпринимателю было отказано.

По делу подана жалоба в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU