2019-08-22T12:15:10+03:00
Общество

В Саратове может увеличиться число дорожных инспекторов на мотоциклах

Мотобатальон показал свою эффективность
Дарья Вострикова
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В Саратове пока работают только два мото-патруляВ Саратове пока работают только два мото-патруляФото: Александр Уриевский
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Вчера, 21 августа, в ходе встречи руководства УМВД Саратова с горожанами, врио начальника ГИБДД Саратова Юрий Носов поделился с журналистами впечатлениями о работе дорожных инспекторов на мотоциклах. Напомним, с этой целью городская полиция закупила два мотоцикла BMW.

- Это эффективная мера в борьбе с нарушителями-мотоциклистами, подобный ловит себе подобного. Двухколесный транспорт мобилен, хорошо преодолевает пробки. Была идея использовать их для оформления аварии, чтобы можно было быстрее приехать к месту затора и его ликвидировать, — отметил он.

Инспекторы ГИБДД ведут борьбу с мотоциклистами, которые не желают соблюдать правила дорожного движения, в том числе и с молодежью на «кроссачах», гоняющей без документов.

Юрий Носов отметил, что будут приложены старания ради увеличения числа мотоциклистов-правоохранителей.

Начальник ГИБДД Саратова рассказал об эффективности мотобата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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