В Саратове может увеличиться число дорожных инспекторов на мотоциклах
Вчера, 21 августа, в ходе встречи руководства УМВД Саратова с горожанами, врио начальника ГИБДД Саратова Юрий Носов поделился с журналистами впечатлениями о работе дорожных инспекторов на мотоциклах. Напомним, с этой целью городская полиция закупила два мотоцикла BMW.
- Это эффективная мера в борьбе с нарушителями-мотоциклистами, подобный ловит себе подобного. Двухколесный транспорт мобилен, хорошо преодолевает пробки. Была идея использовать их для оформления аварии, чтобы можно было быстрее приехать к месту затора и его ликвидировать, — отметил он.
Инспекторы ГИБДД ведут борьбу с мотоциклистами, которые не желают соблюдать правила дорожного движения, в том числе и с молодежью на «кроссачах», гоняющей без документов.
Юрий Носов отметил, что будут приложены старания ради увеличения числа мотоциклистов-правоохранителей.
Начальник ГИБДД Саратова рассказал об эффективности мотобата.
ИСТОЧНИК KP.RU