В Саратове может увеличиться число дорожных инспекторов на мотоциклах

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-22T12:15:10+03:00

В Саратове пока работают только два мото-патруля Фото: Александр Уриевский

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Вчера, 21 августа, в ходе встречи руководства УМВД Саратова с горожанами, врио начальника ГИБДД Саратова Юрий Носов поделился с журналистами впечатлениями о работе дорожных инспекторов на мотоциклах. Напомним, с этой целью городская полиция закупила два мотоцикла BMW.

- Это эффективная мера в борьбе с нарушителями-мотоциклистами, подобный ловит себе подобного. Двухколесный транспорт мобилен, хорошо преодолевает пробки. Была идея использовать их для оформления аварии, чтобы можно было быстрее приехать к месту затора и его ликвидировать, — отметил он.

Инспекторы ГИБДД ведут борьбу с мотоциклистами, которые не желают соблюдать правила дорожного движения, в том числе и с молодежью на «кроссачах», гоняющей без документов.

Юрий Носов отметил, что будут приложены старания ради увеличения числа мотоциклистов-правоохранителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727401" frameborder="0"></iframe> Начальник ГИБДД Саратова рассказал об эффективности мотобата.

ИСТОЧНИК KP.RU