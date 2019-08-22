Общественный совет обсудил предложения по строительству грязелечебницы в Ершовском районе

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-22T11:15:51+03:00

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В селе Чапаевка Ершовского района будет создан современный санаторий по проекту председателя Государственной думы Вячеслава Володина. На встрече общественного совета проекта жители района, специалисты-медики, проектировщики обсудили с депутатом Государственной думы Николаем Панковым предложения по проекту будущей грязелечебницы.

Существующая в Чапаевке грязелечебница — одна из старейших в области, она основана в 1844 году в уникальном месте, сочетающем источники целебных сероводородных вод и сульфидной иловой грязи. Как отметил Николай Панков, новая здравница должна соответствовать современным стандартам и быть комфортной для людей.

- Проекты Володина, в какой бы сфере они не были реализованы, всегда служат образцом. Это школы, детские сады, жилые дома, лечебные учреждения, построенные по лучшим проектам и оснащенные всем необходимым. Они дают ориентир для работы всех структур и учреждений — на что надо равняться, создавая комфортную среду для жизни людей. Кроме того, это стимул для развития области: это новые дороги, рабочие места, налоги и так далее. Так же будет и в Ершовском районе, новый санаторий будет точкой экономического роста, — отметил Николай Панков.

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Участники встречи отметили, что в проекте грязелечебницы, уже частично воплощенном в жизнь, хорошее архитектурное решение сочетается с функциональностью.

- С инженерной, технической стороны все продумано, предусмотрена хорошая инфраструктура: грязехранилище, прачечная, крытый переход в жилой корпус, гараж и так далее. Все для того, чтобы люди могли не только получать хорошее лечение в этом уникальном природном месте, но и жить в комфортных условиях. Здоровье и комфорт людей — главное для спикера, — сказал Панков.

По мнению директора санатория Светланы Григораш, после строительства новой здравницы количество желающих получить лечение еще больше возрастет.

- Уже сегодня, зная, что у нас нет современных условий, многие все равно приезжают. Даже из Москвы, с Дальнего Востока. Потому что им помогает лечение. Мы лечим заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожные заболевания, различные послеоперационные осложнения и так далее. А если условия будут на уровне мировых стандартов, то грязелечебница может стать одной из ведущих в стране, — считает она.

ИСТОЧНИК KP.RU