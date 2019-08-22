Арестована подозреваемая в убийстве постояльца жительница Балакова
Женщина признала вину
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области по обвинению в убийстве арестована 51-летняя женщина.
Как уточнили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее гражданка уже была судима.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Ранее сообщалось, что женщина зарезала 69-летнего мужчину, которого сама пустила пожить у себя в квартире. Причиной стали его претензии в том, что она на его деньги угощает выпивкой и закуской других мужчин.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Свою вину женщина признала полностью. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU