2019-08-22T11:01:11+03:00
Общество

Панков: Володин выделил финансирование для проекта Чапаевского санатория

Депутат Государственной думы сегодня встретится в Ершове с местными жителями
Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о своих поездках 22 августа.

- Символично, в день Государственного флага посещаю приграничные районы: Озинки, Дергачи, Ершов. В Ершове встречусь с жителями и главное проведу совещание в санатории Чапаевском. Володин выделил финансирование для проекта современного лечебного комплекса. Здорово. Посмотрим с жителями и коллективом представленный вариант. Конечно, все знают об отсутствии там дороги. Попрошу губернатора сделать дорогу. Она соединит Балаково и Ершов. Знаю, как востребована данная дорога. Деньги на это есть в областном дорожном фонде. 12 млрд рублей высвободились на областные дороги после передачи Володиным дорог на Озинки, Балашов, Ртищево, Алгай в федеральный бюджет, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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