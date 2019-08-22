2019-08-22T13:28:54+03:00
Спорт

Четыре саратовских спортшколы получат по 9 млн рублей

Средства выделяют тем, кто способен выиграть олимпийские лицензии
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По словам министра спорта Александра Абросимова, четыре спортшколы получат в этом году по 9 млн рублей: гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, бадминтон, фехтование. Выбор приоритетов объясняется борьбой за олимпийские лицензии — именно спортсмены из этих школ претендуют на попадание в Олимпийскую сборную страны. Это — гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, бадминтон, фехтование. Дополнительное финансирование получит также школа «Надежда губернии».

Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», одна из задач которого улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

В частности, областная спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию имени Г. И. Шварца закупает 16 фехтовальных дорожек, 32 катушки-сматывателя, 16 электрофиксаторов, 100 комплектов электрошпаг, 78 комплектов электрорапир и 73 комплекта электросабель. Инвентарь поступит в регион в начале сентября.

Директор спортшколы Александра Литвинова считает, что новое оборудование послужит росту спортивных достижений Константина Лоханова, Артема Терехова и других перспективных воспитанников школы. Кроме того, оно позволит привлечь на проводимые в Саратове турниры еще больше участников, в том числе из других стран.

- Мы долго ждали обновления оборудования, особенно дорожек, и новые результаты наших воспитанников не заставят себя долго ждать! — уверена Литвинова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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