Балашовец рассказал о сильном душевном волнении во время убийства двух человек

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-22T10:38:08+03:00

Однако ему все равно не смягчили приговор

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Верховный суд РФ не стал изменять приговор 59-летнему жителю Балашова, признанному виновным в двойном убийстве.

- Днем 1 сентября 2018 года мужчина, 31-летний гражданин и 23-летняя девушка пили спиртное на берегу пруда. Злоумышленник поругался с новыми знакомыми и решил их убить. Он пошел домой, взял нож и вернулся к водоему, где и зарезал пару. Оружие преступник выбросил в пруд и ушел, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Во время суда балашовец частично признал свою вину и рассказал, что убил собутыльников в состоянии сильного душевного волнения, из-за того, что они оскорбляли его.

Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима и ограничили свободу на два года.

После этого осужденный и его адвокат обжаловали приговор, указывая, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а также заявляя, что закон был применен неправильно. Однако наказание и срок ему не стали менять.

ИСТОЧНИК KP.RU