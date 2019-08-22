Балашовец рассказал о сильном душевном волнении во время убийства двух человек
Верховный суд РФ не стал изменять приговор 59-летнему жителю Балашова, признанному виновным в двойном убийстве.
- Днем 1 сентября 2018 года мужчина, 31-летний гражданин и 23-летняя девушка пили спиртное на берегу пруда. Злоумышленник поругался с новыми знакомыми и решил их убить. Он пошел домой, взял нож и вернулся к водоему, где и зарезал пару. Оружие преступник выбросил в пруд и ушел, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Во время суда балашовец частично признал свою вину и рассказал, что убил собутыльников в состоянии сильного душевного волнения, из-за того, что они оскорбляли его.
Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима и ограничили свободу на два года.
После этого осужденный и его адвокат обжаловали приговор, указывая, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а также заявляя, что закон был применен неправильно. Однако наказание и срок ему не стали менять.
ИСТОЧНИК KP.RU