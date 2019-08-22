УФАС сделало официальное заявление о билетах в аэропорту «Гагарин»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-22T10:43:32+03:00

Если цены начнут резко расти, то будут приняты антимонопольные меры

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УФАС по Саратовской области выступило с официальным комментарием по тарифам на авиабилеты в новом аэропорту «Гагарин».

- Тарифы на услуги аэропортов устанавливаются ФАС России в виде значений, превышение которых недопустимо. При этом аэропорты вправе предоставлять скидки авиакомпаниям, в том числе в зависимости от количества рейсов, условий обслуживания и временных слотов, — заявили «КП-Саратов» в УФАС.

При этом отмечается, что в старый аэропорт летали региональные самолеты, а «Гагарин» может принимать ближне- и среднемагистральные. За счет увеличения их вместимости снижается необходимость в частом количестве рейсов.

- Таким образом, затраты авиакомпаний на одно кресло существенно снижаются, поэтому перевод рейсов в аэропорт «Гагарин» не должен привести к росту цен на билеты — заверили в Управлении, подчеркивая, что если цены начнут резко расти или будут ограничены продажи, ведомство «примет меры антимонопольного воздействия».

ИСТОЧНИК KP.RU