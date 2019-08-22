В октябре «Победа» запустит рейсы из «Гагарина» в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-22T10:21:09+03:00

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С 29 октября авиакомпания «Победа» запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Саратов

Продажа билетов из аэропорта «Гагарин» открылась еще вчера, 21 августа.

Заплатить придется от 1 499 то 4 499 рублей. Цена зависит от даты отправления. Самолеты будут летать три дня в неделю — во вторник, четверг и субботу.

Пока что рейсы в северную столицу осуществляет только компания Pegas Fly, два раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU