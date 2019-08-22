В октябре «Победа» запустит рейсы из «Гагарина» в Санкт-Петербург
Минимальная цена билета — 1,5 тыс. рублей
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С 29 октября авиакомпания «Победа» запускает рейсы из Санкт-Петербурга в Саратов
Продажа билетов из аэропорта «Гагарин» открылась еще вчера, 21 августа.
Заплатить придется от 1 499 то 4 499 рублей. Цена зависит от даты отправления. Самолеты будут летать три дня в неделю — во вторник, четверг и субботу.
Пока что рейсы в северную столицу осуществляет только компания Pegas Fly, два раза в неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU