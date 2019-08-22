2019-08-22T10:19:37+03:00
Общество

Саратовцы стали хуже одеваться и меньше тратить на еду

Тенденция наблюдается в течение последних пяти лет
Дарья Вострикова
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вчера, 21 августа, руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов рассказал, на чем стали экономить саратовцы за последние пять лет.

С 2014 по 2018 год расходы граждан выросли на 16,4%.

В 2014 году на продовольственные и непродовольственные товары тратили по 36% от всех доходов. В 2017 году люди стали отдавать больше денег за еду — 42%, а на обувь, технику и мебель пришлось лишь 29%, — отметил Вячеслав Сомов.

Однако в 2018 году тенденция изменилась в обратную сторону, на продукты тратили всего 39%, а на несъедобные товары доля расходов поднялась — с 29 до 32%.

Также за пять лет стали меньше отдавать денег за обувь и одежду. Жители Саратовской области предпочитают ориентироваться на акции и скидки. Сегодня интернет-покупки изымают из бюджета саратовцев в четыре раза больше денег, чем в 2014 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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