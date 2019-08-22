Бывший следователь из Маркса осужден на семь лет за получение взятки

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-22T10:16:10+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор заместителю руководителя Марксовского отдела СУ СКР по региону Константину Леонтьеву.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Суд установил, что Леонтьев через посредника потребовал 200 тыс. рублей от начальника тылового обеспечения ОМВД по Марксовскому району Маркелова. Деньги были предназначены за то, чтобы последнего не привлекли к уголовной ответственности.

Суд приговорил Леонтьева к семи годам лишения свободы и штрафу в сумме 200 тыс. рублей. Также он был лишен права занимать должности в госорганах и лишен специального звания подполковник юстиции.

Леонтьев обжаловал приговор, но судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU