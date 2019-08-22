2019-08-22T09:51:50+03:00
Общество

Авария оставила без воды дома в центре Саратова

В Ленинском районе отключение воды связано с работами местной УК
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Авария на городском водопроводе оставила без воды как минимум до полуночи жителей нескольких центральных улиц: Аткарская, 31; Кутякова, 156; Степана Разина/Кутякова, Астраханская/Посадского, Московская/Университетская, Зарубина/Университетская.

До позднего вечера отключение продлится и на нескольких улицах в Ленинском и Кировском районах: Гусельская, 4а, 6, 6а, Гусельский переулок, 1-4, Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10, 12, проспект Строителей, 20, Черниговская, 31, Рижская, 2а, Песочная, 1, 2, 4, Авиационная, 40, 42, 44. Без воды также частные дома по улицам: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Чкалова, Прудная, Приовражная, Вольские проезды, Центральная, Песочный проезд, Солнечный проезд, Куйбышева, Белинского, Полевая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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