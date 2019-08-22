Саратовский «Сокол-М» вышел в полуфинал Кубка РФС «Приволжье»
Он сразился с командой из Жигулевска
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Саратовский «Сокол-М» 20 августа провел ответную игру одной четвертой Кубка Российского Футбольного Союза «Приволжье» среди команд III дивизиона с командой «Акрон-Л» из Жигулевска.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, во втором экстратайме Максим Борисов забил решающий мяч и вывел саратовскую команду в полуфинал.
Игры состоятся в сентябре, соперник определится сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU