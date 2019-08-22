Житель Сосновки оставил саратовца без ноутбука

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-22T09:16:26+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 41-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД, он сообщил, что 23 марта 2018 года с 13:00 до 17:00 после распития спиртного со знакомыми обнаружил, что у него пропал ноутбук Asus стоимостью почти 5 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, задержан 41-летний житель Сосновки, который признался, что продал технику неизвестному за 4,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU