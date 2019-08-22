Житель Сосновки оставил саратовца без ноутбука
Он продал технику в интернете
Изменить размер текста:
Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 41-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД, он сообщил, что 23 марта 2018 года с 13:00 до 17:00 после распития спиртного со знакомыми обнаружил, что у него пропал ноутбук Asus стоимостью почти 5 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, задержан 41-летний житель Сосновки, который признался, что продал технику неизвестному за 4,5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU