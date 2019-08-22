В Саратовской области 14 детей на двухколесном транспорте попали в аварии

СЕГОДНЯ 08:40 2019-08-22T09:12:59+03:00

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С начала 2019 года в Саратовской области зарегистрировано 14 аварий с участием детей, которые управляли двухколесным транспортом.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 13 несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести, а один ребенок погиб.

Дорожная инспекция призывает родителей не пускать своих чад младше 14 лет за руль велосипеда. В любом случае маленький водитель должен быть в шлеме, наколенниках и налокотниках. Желательно, чтобы его одежда была ярких цветов и со световозвращающими элементами.

Если ребенок сел за руль мопеда и ему менее 16 лет, то ответственность за него несут родители, а если больше, то лучше сначала пройти курс обучения на категорию «М» и спокойно ездить.

ИСТОЧНИК KP.RU