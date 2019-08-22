В летней цифровой школе обучение прошли 36 саратовских школьников
В рамках реализации нацпроекта проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика» была реализована программа сезонных профильных лагерей «Кампус молодежных инноваций «Саратовская агломерация 2025» в «ДООЛ имени Володи Дубинина».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Кировского района, обучение прошли 36 учащихся лицея математики и информатики.
Они изучали робототехнику, разработку мобильных приложений, 3D-моделирование, профориентация, или Кибер-Око.
Занятия прошли два раза в день по два часа.
По окончанию смены дети получили сертификаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU