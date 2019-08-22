В летней цифровой школе обучение прошли 36 саратовских школьников

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-22T08:45:11+03:00

Занятия проводились два раза в день по два часа

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В рамках реализации нацпроекта проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика» была реализована программа сезонных профильных лагерей «Кампус молодежных инноваций «Саратовская агломерация 2025» в «ДООЛ имени Володи Дубинина».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Кировского района, обучение прошли 36 учащихся лицея математики и информатики.

Они изучали робототехнику, разработку мобильных приложений, 3D-моделирование, профориентация, или Кибер-Око.

Занятия прошли два раза в день по два часа.

По окончанию смены дети получили сертификаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU