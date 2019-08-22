Под Саратовом на берегу Красной Речки у пенсионера украли мопед
Сумма ущерба составила 22,2 тыс. рублей
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Полиция Пугачевского района раскрыла кражу у 65-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 31 июля на берегу Красной Речки он оставил свой мопед Alpha, который украл неизвестный.
Сумма похищенного составила 22,2 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 42-летний житель села Дроговиновка, он во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU