2019-08-22T07:46:05+03:00
Происшествия

Частично обрушившийся зимой дом генерала Деникина загорелся минувшей ночью

Пожарным пришлось эвакуировать жильцов
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В Саратове горел дом генерала Деникина. Пожар в одной из комнат аварийного здания, в котором продолжают жить люди, произошел минувшей ночью.

Огонь, вспыхнувший на втором этаже двухэтажного дома №2 по улице Рабочая, перекинулся на крышу.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов.

По предварительным данным, никто не пострадал, обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, минувшей зимой фасад этого здания частично обрушился из-за ветхости и больших объемов снега, который никто не убирал. Тогда по счастливой случайности обошлось без пострадавших, продавщицу магазина на первом этаже пришлось откапывать спасателям. С тех пор дом был огорожен забором во избежание жертв при дальнейшем обрушении.

Здание является памятником архитектуры 19 века, домом генерала Антона Деникина, здесь проживала его мать, сам генерал часто бывал в нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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