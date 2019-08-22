2019-08-22T08:40:56+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина убил обидчика, защищая свое достоинство

Он забил его разводным ключом из-за обвинений в гомосексуализме
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Октябрьском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина был задержан.

По версии следствия, 12 августа в квартире дома на 3-й Силикатной трое приятелей распивали алкоголь. 35 и 44-летний гости поссорились, когда старший назвал младшего лицом нетрадиционной ориентации. Оскорбленный гражданин, защищая свое достоинство, сначала ударил обидчика по голове кулаком, а потом разводным ключом.

После этого мужчина успокоился и вывел потерпевшего из квартиры, вернувшись к застолью. Однако, когда он выглянул через несколько минут, чтобы проверить состояние раненого, увидел, что тот лежит без сознания.

Прибывшие на место медики «скорой помощи» госпитализировали мужчину, но он скончался 19 августа. Причиной смерти стала тупая травма головы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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