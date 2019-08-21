Школьники презентовали Валерию Радаеву проект развития Саратовской агломерации

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-21T16:51:49+03:00

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В Татищевском районе Саратовской области работает Кампус молодежных инициатив «Саратовская агломерация 2025» на базе летнего лагеря имени Володи Дубинина. Проект реализует школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 Энгельса.

Сегодня, 21 августа, губернатор Валерий Радаев посетил лагерь и пообщался с преподавателями и воспитанниками.

По словам директора школы-интерната, руководителя проекта Владимира Попова, участниками являются школьники 12-17 лет, которые одерживали победы в конкурсах и олимпиадах по информационным технологиям. В основном это жители Саратовской агломерации, а также гости из Республики Беларусь и дети с ограниченными возможностями.

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Во время визита школьники представили Валерию Радаеву проект развития Саратовской агломерации: научно-исследовательский комплекс, который объединит в себе школу, вуз и профессиональную подготовку.

Валерий Радаев отметил, что в связи с освобождением территории бывшего саратовского аэропорта будет учтено и мнение детей, что можно там разместить.

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- Отличный проект, отличная команда, наставники, выпускники вузов, на одной волне с ребятами, творчески ведут разговор, передают детям свои знания, делятся навыками. Такие коммуникации важны, когда мы говорим о задачах, прорывах в экономике, движении вперед. Это движение начинается вот с таких площадок, с детских лагерей. И самое главное, что задел для этого будущего формируется здесь — на территории Саратовской области, — отметил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU