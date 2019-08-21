Опубликовано уточненное расписание пригородных поездов к аэропорту "Гагарин"
Фото Юлии Кековой
Изменить размер текста:
Министерство транспорта Саратовской области опубликовало уточненное расписание пригородных поездов, которые будут останавливаться на перроне аэропорта "Гагарин".
Всего в аэропорт будут ходить девять пар пригородных поездов, из которых два - сезонные. Три поезда из девяти следуют в ускоренном режиме.
Напомним, новый аэропорт, который способен принимать все типы воздушных судов, начал свою работу 20 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU