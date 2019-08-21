Опубликовано уточненное расписание пригородных поездов к аэропорту "Гагарин"

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-21T15:15:33+03:00

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Министерство транспорта Саратовской области опубликовало уточненное расписание пригородных поездов, которые будут останавливаться на перроне аэропорта "Гагарин".

Всего в аэропорт будут ходить девять пар пригородных поездов, из которых два - сезонные. Три поезда из девяти следуют в ускоренном режиме.

Напомним, новый аэропорт, который способен принимать все типы воздушных судов, начал свою работу 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU