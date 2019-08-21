В Саратове уволили полицейского за избиение задержанных
Обвиняемого в превышении полномочий отдали под суд
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В Ленинском районе Саратова будут судить бывшего сотрудника полиции за превышение должностных полномочий.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ППСник совершил преступление с применением насилия.
26 апреля, по версии следствия, обвиняемый, находясь в пункте полиции применил насилие к двум задержанным. В ходе расследования мужчина полностью признал вину. Дело было направлено в суд.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU