В Саратове простятся с генерал-майором полиции Александром Светличным

СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-21T14:42:29+03:00

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На 63-м году жизни вчера, 20 августа, скончался генерал-майор полиции Александр Светличный.

В течение своей жизни он возглавлял отдел налоговой полиции по Саратову, был начальником отдела собственной безопасности УФСКН по Саратовской области, начальником УФСКН в Ульяновской и возглавлял УФСКН в Республике Тыва.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Совете ветеранов органов внутренних дел, похороны пройдут завтра, 22 августа. Панихида состоится в клубе УФСИН на Московской, 156 в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU