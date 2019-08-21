В Саратове построят восемь детсадов

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-21T15:39:37+03:00

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Сегодня, 21 августа, в мэрии прошло совещание при главе города Михаиле Исаеве на тему реализации нацпроектов.

- Лето подходит к концу, по каждому из проектов есть графики реализации. Сейчас мы заслушаем промежуточные итоги. Просьба наращивать темпы работ, — открыл мероприятие глава Саратова Михаил Исаев.

Илья Горбатенко, директор МКУ «Капитальное строительство», рассказал о нацпроекте «Образование».

В 2019 году планируется построить школу на 825 мест в районе «Звезда». Уже заключен контракт, идет кладка первого этажа, освоено 107 млн, это 14% от выделенных средств.

Кроме того, в 2019-2020 годах появится школа на 1,1 тыс. мест в районе «Авиатор». Сделан проект, выделено 400 млн рублей, начаты аукционные процедуры. В сентябре планируют заключить контракт на строительно-монтажные работы.

Также на территории города построят восемь детсадов, семь из них — в рамках нацпроекта «Демография», один — «Жилье и городская среда».

Планируется, что в октябре уже введут в эксплуатацию детсад на 160 мест на площади Орджоникидзе, 1.

В детсаду №5 на Артиллерийской улице строят пристройку, в саду на Миллеровской улице занимаются вторым этажом и парапетом.

- Подрядчику детсада №125 на Лунной улице поручено увеличить темпы работ, для этого там наняты новые рабочие. В детсаду в микрорайоне «Звезда» приступили к стяжке, штукатурке. Работы идут на территории гимназии №31 и в саду на 160 мест на землях совхоза «Комбайн», — рассказал Илья Горбатенко.

Депутат гордумы Юрий Ерофеев напомнил, что порой после сдачи объектов опять надо ремонтировать их, у вас сделано 11-17%, а уже конец августа.

Чиновник ответил, что ввод запланирован в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU