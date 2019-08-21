2019-08-21T13:30:21+03:00
Происшествия

Под Саратовом браконьеры отнекивались от стрельбы в двух лосей

Однако в автомобиле одного из них нашли карабин и патроны
Ольга Симонова
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В Саратовской области полиция возбудила в отношении двух мужчин уголовное дело за браконьерство.

- Саратовец обратился к правоохранителям и рассказал, что заметил двух граждан, разделывавших тушу животного в гараже, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Подозреваемых доставили в отдел. 39 и 50-летний мужчины рассказали, что в лесу у поселка Соколовый нашли две частично разделанных туши лосей. Они погрузили их в багажник и отвезли к гаражу, где и собирались хранить. Злоумышленники отметили, что хотели сами рассказать полиции о случившемся.

Однако в ходе осмотра в автомобиле одного из браконьеров был найден охотничий карабин и патроны. Оружие и боеприпасы изъяли вместе с тушами животных.

Теперь мужчинам грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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