2019-08-21T13:17:10+03:00
Общество

На проспекте Кирова появятся клены, ирга и спирея

Старые каштаны вырубят
Екатерина Семенова
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В Саратове продолжается работа по реконструкции проспекта Кирова.

Как сообщил «КП-Саратов» замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко, сейчас идет обследование зеленых насаждений. Часть каштанов признана физиологически устаревшими.

- При неблагоприятных погодных условиях такие деревья могут упасть, нанеся вред здоровью человека или имуществу, — заявил Максим Сиденко.

По проекту реконструкции предусмотрено восстановление насаждений. Высадят 83 клена остролистного, 17 кустарников ирги и спирея.

Замена плитки и уличного освещения будет проводиться совместно с ремонтом подземных коммуникаций. Сейчас коммунальщики обследуют трубопровод.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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