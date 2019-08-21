2019-08-21T13:06:52+03:00
Происшествия

Детсад в Саратове заплатит 300 тыс. рублей за сломанный позвоночник ребенка

Расследование показало, что причиной трагедии стал недосмотр воспитателя
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова детский сад №206 выплатит компенсацию морального вреда за сломанный позвоночник ребенка.

- С просьбой организовать проверку в прокуратуру обратилась мать шестилетнего мальчика. Малыш 5 июня 2018 года катался с другим мальчиком на качелях-балансирах. Когда дошкольник был на всей высоте качелей, второй участник игры спрыгнул. Детсадовец резко упал и получил компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Расследование показало, что причиной трагедии стал недосмотр воспитателя.

Прокуратура обратилась в суд, который постановил взыскать с детсада в пользу несовершеннолетнего 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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