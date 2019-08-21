В Саратовской области житель Тольятти обокрал машину путешественников из Ставрополя

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-21T12:29:22+03:00

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В Хвалынском районе Саратовской области полиция задержала 39-летнего жителя Тольятти за кражу из автомобиля.

Преступление было совершено рано утром на 86-м км трассы Вольск — Хвалынск. Семья из трех человек ехала из Ставропольского края в Пермь и остановилась переночевать возле АЗС.

Около четырех утра неизвестный мужчина неожиданно разбил стекло передней двери со стороны пассажира и выхватил из машины сумку, в которой лежали документы, фотоаппарат и телефон. Проснувшиеся путешественники выскочили из авто и попытались догнать вора, но тот залез в автомобиль и уехал, поймать его не получилось.

О произошедшем сообщили в полицию. Подозреваемого нашли быстро, у задержанного 39-летнего мужчины из Тольятти ранее не было судимостей, зато теперь он обзавелся статусом обвиняемого по уголовному делу о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU