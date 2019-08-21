Мэрия: Школу №76 не затопило ливнем

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-21T12:27:37+03:00

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Школа №76 в порядке — заверили «КП-Саратов» в администрации города.

Как ранее сообщала «Комсомолка», местные жители обратились в издание с тревогой о судьбе учебного заведения. Несколько дней назад крыша была разобрана для ремонта, поэтому ночной ливень мог затопить здание.

Со ссылкой на администрацию Ленинского района в мэрии сообщили, что дождь не затопил школу, оснований для опасения у граждан нет.

Сейчас на кровле ведутся работы. До начала учебного года остается меньше двух недель.

Фото Юлии Кековой

ИСТОЧНИК KP.RU