Мэрия: Школу №76 не затопило ливнем
На крыше ведутся ремонтные работы
На кровле школы №76 ведутся работыФото: Александр Уриевский
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Школа №76 в порядке — заверили «КП-Саратов» в администрации города.
Как ранее сообщала «Комсомолка», местные жители обратились в издание с тревогой о судьбе учебного заведения. Несколько дней назад крыша была разобрана для ремонта, поэтому ночной ливень мог затопить здание.
Со ссылкой на администрацию Ленинского района в мэрии сообщили, что дождь не затопил школу, оснований для опасения у граждан нет.
Сейчас на кровле ведутся работы. До начала учебного года остается меньше двух недель.
Фото Юлии Кековой
ИСТОЧНИК KP.RU