2019-08-21T12:25:33+03:00
Происшествия

В Энгельсе иномарка во дворе сбила пятилетнего велосипедиста

Ребенок был осмотрен в больнице и отпущен
Екатерина Семенова
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Вечером 20 августа в Энгельсе иномарка сбила велосипедиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 19:23 напротив дома №7/11 по улице Шурова Гора.

Автомобиль Nissan под управлением 48-летнего мужчины сбил пятилетнего мальчика на велосипеде Novatrack.

Авария произошла на дворовой территории.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, но после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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