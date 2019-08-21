В Энгельсе иномарка во дворе сбила пятилетнего велосипедиста
Ребенок был осмотрен в больнице и отпущен
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Вечером 20 августа в Энгельсе иномарка сбила велосипедиста.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 19:23 напротив дома №7/11 по улице Шурова Гора.
Автомобиль Nissan под управлением 48-летнего мужчины сбил пятилетнего мальчика на велосипеде Novatrack.
Авария произошла на дворовой территории.
Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, но после оказания медицинской помощи отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU