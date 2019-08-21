Очевидцы: Ночной ливень затопил школу №76 в Саратове
Несколько дней назад в учебном заведении для ремонта разобрали крышу [фото, видео]
Школа 76 под угрозой затопления - очевидцыФото: Александр Уриевский
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Жители Саратова бьют тревогу о затоплении школы №76 в Ленинском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, несколько дней назад для ремонта в школе разобрали крышу. Из-за этого ночной ливень 20 августа залил школу.
Родители учеников опасаются, что до 1 сентября учебное заведение не успеют отремонтировать.
Фото Юлии Кековой
В администрации Саратова пообещали прокомментировать ситуацию.
Школа №76 в Саратове встретила сильнейшую грозу без крыши.
ИСТОЧНИК KP.RU