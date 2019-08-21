2019-08-21T12:09:59+03:00
Происшествия

Очевидцы: Ночной ливень затопил школу №76 в Саратове

Несколько дней назад в учебном заведении для ремонта разобрали крышу [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Школа 76 под угрозой затопления - очевидцыШкола 76 под угрозой затопления - очевидцыФото: Александр Уриевский
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Жители Саратова бьют тревогу о затоплении школы №76 в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, несколько дней назад для ремонта в школе разобрали крышу. Из-за этого ночной ливень 20 августа залил школу.

Родители учеников опасаются, что до 1 сентября учебное заведение не успеют отремонтировать.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

В администрации Саратова пообещали прокомментировать ситуацию.

Школа №76 в Саратове встретила сильнейшую грозу без крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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