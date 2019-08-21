Очевидцы: Ночной ливень затопил школу №76 в Саратове

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-21T12:09:59+03:00

Несколько дней назад в учебном заведении для ремонта разобрали крышу [фото, видео]

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Жители Саратова бьют тревогу о затоплении школы №76 в Ленинском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, несколько дней назад для ремонта в школе разобрали крышу. Из-за этого ночной ливень 20 августа залил школу.

Родители учеников опасаются, что до 1 сентября учебное заведение не успеют отремонтировать.

Фото Юлии Кековой

В администрации Саратова пообещали прокомментировать ситуацию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727168" frameborder="0"></iframe> Школа №76 в Саратове встретила сильнейшую грозу без крыши.

ИСТОЧНИК KP.RU