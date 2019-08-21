«Ночь кино» пройдет на 51 площадке Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-21T11:59:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Всероссийская акция «Ночь кино — 2019» пройдет в Саратовской области на 51 площадке, 14 из них — кинотеатры, модернизированные в рамках национального проекта «Культура».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, на все киноплощадках покажут фильмы «Домовой» (6+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) и «Балканский рубеж» (16+) в современном цифровом формате.

Сейчас в регионе работает 26 кинозалов на более чем 5 тыс. мест, это — 130 млн рублей федеральных инвестиций.

Уже к концу 2019 года в регионе откроются еще девять кинозалов в Духовницком, Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Питерском, Турковском, Федоровском районах и городе Шиханы.

ИСТОЧНИК KP.RU