2019-08-21T11:52:47+03:00
Общество

Порталом государственных услуг пользуются 1,5 млн жителей Саратовской области

Востребованнее всего — запись к врачу
Дарья Вострикова
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За семь месяцев 2019 года более 1,5 млн жителей Саратовской области воспользовались электронным порталом госуслуг.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, число посетителей сайта выросло на 250 тыс. человек

Наиболее популярные услуги — выписка о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, получение и замена прав, паспорта, регистрация транспорта. Среди региональных услуг люди больше всего интересуются записью к врачу. Также внимание уделяется выдаче справки о пособиях и поиске работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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