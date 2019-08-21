Порталом государственных услуг пользуются 1,5 млн жителей Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-21T11:52:47+03:00

Востребованнее всего — запись к врачу

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За семь месяцев 2019 года более 1,5 млн жителей Саратовской области воспользовались электронным порталом госуслуг.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, число посетителей сайта выросло на 250 тыс. человек

Наиболее популярные услуги — выписка о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, получение и замена прав, паспорта, регистрация транспорта. Среди региональных услуг люди больше всего интересуются записью к врачу. Также внимание уделяется выдаче справки о пособиях и поиске работы.

ИСТОЧНИК KP.RU