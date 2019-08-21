Порталом государственных услуг пользуются 1,5 млн жителей Саратовской области
Востребованнее всего — запись к врачу
Изменить размер текста:
За семь месяцев 2019 года более 1,5 млн жителей Саратовской области воспользовались электронным порталом госуслуг.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, число посетителей сайта выросло на 250 тыс. человек
Наиболее популярные услуги — выписка о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России, получение и замена прав, паспорта, регистрация транспорта. Среди региональных услуг люди больше всего интересуются записью к врачу. Также внимание уделяется выдаче справки о пособиях и поиске работы.
ИСТОЧНИК KP.RU