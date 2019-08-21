Обеспечена безопасность детей в энгельсском лагере «Буревестник»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-21T11:41:07+03:00

Проблема состояла в проводке и системе сигнализации

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Прокуратура Энгельса выявила нарушения обеспечения гарантий прав детей при организации летнего отдыха и создания безопасных условий пребывания в оздоровительном лагере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в учреждении нарушали требования пожарной безопасности.

Эвакуационные выходы были заблокированы, электроприборы оставляли без присмотра, были проблемы с проводкой и неисправное состояние систем пожарной сигнализации.

Прокурор города внес в комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранили, директор лагеря получил выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU