Обеспечена безопасность детей в энгельсском лагере «Буревестник»
Прокуратура Энгельса выявила нарушения обеспечения гарантий прав детей при организации летнего отдыха и создания безопасных условий пребывания в оздоровительном лагере.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в учреждении нарушали требования пожарной безопасности.
Эвакуационные выходы были заблокированы, электроприборы оставляли без присмотра, были проблемы с проводкой и неисправное состояние систем пожарной сигнализации.
Прокурор города внес в комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Нарушения устранили, директор лагеря получил выговор.
ИСТОЧНИК KP.RU