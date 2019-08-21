«РосРАО» откроет информационный центр по перепрофилированию ФКП «Горный»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-21T11:39:52+03:00

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В целях оперативного информирования жителей региона о деталях проекта по перепрофилированию ФКП «Горный» в производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности ФГУП «РосРАО» планирует открыть в Саратове информационный центр. С соответствующим предложением к руководству предприятия обратилось министерство промышленности и энергетики области.

Все желающие смогут узнать о планируемых технических решениях, системах экологической безопасности, влиянии нового предприятия на развитие Краснопартизанского района и Саратовской области в целом.

Центр планируется создать на базе Информационного центра по атомной энергии, который находится по адресу: Саратов, улица Рабочая, 105а.

О начале работы информационного центра будет сообщено дополнительно.

Кроме того, на территории поселка Михайловский уже организована общественная приемная по проекту перепрофилирования ФКП «Горный». Она находится по адресу: поселок Михайловский, улица Михайловская, 35, телефон (факс): 8 (84577) 2-10-13.

Напомним, в августе этого года начала работу телефонная линия по вопросам создания и функционирования заводов по обращению с отходами I и II классов опасности. Задать интересующие вопросы можно по бесплатному номеру 8 800 200 21 81.

ИСТОЧНИК KP.RU